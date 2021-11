Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Ford beschädigt

Papenburg (ots)

Am Mittwoch zwischen 11.30 und 12.45 Uhr wurde auf einem Parkplatz an der Birkenallee in Papenburg ein weißer Ford Mondeo von einem bisher unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Verursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/926-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell