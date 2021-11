Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Peugeot beschädigt (Korrektur Tatzeit)

Papenburg (ots)

Am Mittwoch zwischen 8.45 und 12 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen grauen Peugeot 207. Das Auto war auf einem Firmenparkplatz an der Straße Hauptkanal links in Papenburg abgestellt. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/926-0 in Verbindung zu setzen.

