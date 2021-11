Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Waschautomat auf Tankstellengelände aufgebrochen

Lennestadt (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag (28. November) gegen 6 Uhr auf einem Tankstellengelände in der Meggener Straße in Meggen einen Waschautomaten aufgebrochen. Daraus entwendeten sie Bargeld. Zudem wurde der Automat beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

