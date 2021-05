Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung an Pkw

Bückeburg (ots)

(ma)

Ein geparkter Pkw Mercedes ist vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Bückeburg, Scharnhorststraße/Ecke Fauststraße, rundherum in einer Höhe von 1,10 bis 1,20 m mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt worden.

Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/95930.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell