Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Liebenau: Kreisverkehr mit Pressengarn umspannt - Polizei sucht Zeugen

Nienburg (ots)

(Haa) Am Donnerstag, den 06.05.2021, kam es gegen 02:30 Uhr in Liebenau zu einer Straßenverkehrsgefährdung. An diesem frühen Donnerstagmorgen fuhr ein 55-jähriger Mann aus Liebenau mit seinem VW Multivan die Pennigsehler Straße entlang. Als er in den Kreisverkehr in Höhe der Sternstraße einbog, bemerkte er, dass etwas über sein Fahrzeugdach schleifte. Der Liebenauer hielt sein Fahrzeug am Fahrbahnrand an. Bei Aussteigen entdeckte er, dass die gesamte Fahrbahn des Kreisverkehrs mit einem Seil, genauer einem blauen Pressengarn, in einer Höhe von ca. 150cm umspannt worden war. Der Mann zögerte nicht lange, durchtrennte das aus Kunststoff bestehende Seil und beseitigte damit die Gefahrenstelle. "Es wurde ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr eingeleitet. Glücklicherweise kam es zu keinem schwerwiegenden Unfall!", so Julia Haase, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Liebenau, unter der Telefonnummer 05023/9889915 zu melden.

