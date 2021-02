Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Sachbeschädigung und Diebstahl an mehreren PKW

Nienburg (ots)

(KEM) Im Zeitraum von Freitag, 19.02.2021, ca. 15.30 Uhr bis Sonntag, 22.02.2021, ca. 08.30 Uhr zerkratzten bislang unbekannte Täter die rechten Türen eines abgestellten schwarzen BMW bei einem Autohaus am Südring in Nienburg. Darüber hinaus wurden im gleichen Zeitraum eine Vielzahl an Abdeckkappen für Radmuttern an diversen PKW des Autohauses entwendet. Durch die unsachgemäße Entfernung wurden auch die Felgen beschädigt. Angegangen wurden PKW der Hersteller Audi, BMW sowie Mercedes. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter (05021) 97780 zu melden.

