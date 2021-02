Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Unfallflucht

Stadthagen (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 18.02.21, 20.00 Uhr, bis Freitag, 19.02.21, 17.30 Uhr, kam es im Falkenweg in Stadthagen, gegenüber der Einmündung zum Sperberweg, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der in einer Parkbucht am Fahrbahnrand abgestellte rote 3er BMW des Geschädigten, wurde von einem bisher unbek. Fahrzeugführer am linken hinteren Kotflügel und der Felge beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Unfallhergang ist unklar.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 05721/40040 beim Polizeikommissariat Stadthagen zu melden.

