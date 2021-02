Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Mehrere Polizeieinsätze durch Menschenansammlungen

Nienburg (ots)

(Haa) Vermutlich das schöne Wetter sorgte am Wochenende des 20.02/21.02.2021 für mehrere Polizeieinsätze im Hinblick auf die Einhaltung der Corona-Verordnung. Am Samstag, den 20.02.21, meldete eine Mitarbeiterin eines Fast-Food-Restaurants, gegen 22:00 Uhr, eine größere Menschenansammlung auf dem Parkplatz in der Jahnstraße. Als ein Funkstreifenwagen des Polizeikommissariats Stadthagen eintraf, stellten die Beamten etwa 20 Personen mit ihren Pkw fest. Alle Anwesenden hielten sich zu diesem Zeitpunkt in unmittelbarer Nähe zueinander auf.

Am Sonntag, den 21.02.2021, gegen 18:00 Uhr, kam es erneut zu einem Vorfall auf dem Parkplatz der Jahnstraße. Eine vorbeifahrende Streifenwagenbesatzung stellte mehrere in einer Reihe geparkter Fahrzeuge und eine Ansammlung von Personen dahinter fest.

Gegen 18:30 Uhr, am selbigen Abend, meldeten Anwohner der Stadthäger Innenstadt ebenfalls eine größere Anzahl von Personen. Dieses Mal auf dem Schulhof der Schule am Schloßpark. Beim Eintreffen des ersten Polizeifahrzeuges flüchteten etwa 20 Jugendliche von der Örtlichkeit. Eine kleinere Gruppe von vier Heranwachsenden aus unterschiedlichen Haushalten konnte von den Beamten noch angetroffen werden.

Bei allen drei Sachverhalten wurden von den eingesetzten Polizeibeamten voneinander abgestufte Maßnahmen gegenüber den anwesenden Personen getroffen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell