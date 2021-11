Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 17-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Attendorn (ots)

Bei einem Alleinunfall am Montag (29. November) auf der Finnentroper Straße in Attendorn hat sich eine 17-jährige Rollerfahrerin verletzt. Zunächst befuhr die Jugendliche mit ihrem Kleinkraftrad die Straße in Richtung Finnentrop. Vor ihr befand sich ein Pkw, der verkehrsbedingt halten musste. Nach eigenen Angaben bemerkte sie dies zu spät und musste daher stark bremsen. Daraufhin rutschte der Roller weg und sie stürzte auf die linke Seite. Dabei brach sie sich einen Finger. Ein Rettungswagenteam behandelte die Jugendliche zunächst vor Ort und brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Roller entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell