Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkrs. KN) Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugenaufruf (25.09.2021)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, der Samstagnacht, kurz vor 23.00 Uhr, auf der L 226 begangen wurde. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei herausgerissene und nun auf der Fahrbahn liegende Straßenpfosten. Ein Autofahrer, der von Radolfzell kommend in Richtung Steißlingen unterwegs war, fuhr mit einem Vorderreifen über solch einen Pfosten, woraufhin der Reifen platzte. Verletzt wurde hierbei niemand. Weitere Meldungen über mutwillige Beschädigungen an mehreren Verkehrszeichen in der Walter-Schellenberg-Straße gingen bei der Polizei ein. Beamte des Polizeireviers kontrollierten in der Nähe mehrere Jugendliche. Ermittlungen, ob die Jugendlichen für die Sachbeschädigungen und den gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr verantwortlich sind, wurden eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die einen der Vorfälle beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell