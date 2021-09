Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkrs. KN) Zwei alkoholisierte Radfahrer (26.09.2021)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Gleich zwei alkoholisierte Radfahrer haben Beamte des Polizeireviers Radolfzell in der Nacht auf Sonntag aus dem Verkehr gezogen. Ohne Licht war ein 29-jähriger Fahrradfahrer gegen 0.15 Uhr in der Güttinger Straße unterwegs, woraufhin eine Polizeistreife den Mann in der Schiesserstraße kontrollierte. Bei der Überprüfung stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Der anschließend durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Die Polizisten ordneten daraufhin eine ärztliche Blutentnahme an.

Sichtlich alkoholisiert war ein 40-jähriger Mountainbike-Fahrer, der Polizeibeamten gegen 0.45 Uhr aufgrund seiner unsicheren Fahrweise in der Karl-Wolf-Straße aufgefallen war. Die Streife veranlassten nach einem positiven Atemalkoholtest, der ebenfalls über 1,6 Promille ergab, die ärztliche Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus.

