Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Zwei Autos beim Vorbeifahren gestreift und geflüchtet (24./25.09.2021)

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Zeitraum von Freitag, 20.00 Uhr, bis Samstag, 10.30 Uhr, vermutlich bei der Vorbeifahrt zwei in der Gartenstraße am Fahrbahnrand geparkte Autos. Ein Renault Kangoo und ein VW Golf wurden an den linken Außenspiegeln beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, entgegen.

