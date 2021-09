Polizeipräsidium Konstanz

Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs (26.09.2021)

Triberg (ots)

Ohne Führerschein angetroffen hat die Polizei einen Autofahrer am Sonntag gegen 12.30 Uhr in Triberg. Ein 42-Jähriger war mit einem Audi A 3 unterwegs und geriet an der Einmündung der Bundesstraße 500 zur B 33 in eine Polizeikontrolle. Dabei bemerkten die Beamten, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Er musste sein Auto stehen lassen und gelangte wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell