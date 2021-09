Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Technische Veränderungen am Auto bringen Betriebserlaubnis zum Erlöschen (26.09.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Mit einem BMW in eine Polizeikontrolle geraten ist ein 27-Jähriger am frühen Montagmorgen gegen 2 Uhr auf der Konstanzer Straße. Dabei fielen den Beamten diverse unzulässige Veränderungen am Fahrwerk des Autos auf, für die der Mann keine technische Abnahme nachweisen konnte. Er muss nun mit einem Bußgeld wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis rechnen und seinen BMW in einen verkehrstauglichen Zustand versetzen.

