Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auto gestreift und abgehauen (26.09.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein unbekannter Autofahrer im Zeitraum zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, auf der Straße "An der Hammerhalde". Ein Unbekannter streifte einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Touran und fuhr davon, ohne sich um den Schaden an der vorderen Stoßstange und am Außenspiegel zu kümmern. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 1.500 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher erbittet sie an das Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0.

