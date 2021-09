Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Auto fährt gegen abgestellten Anhänger (25.09.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Weil er zu weit rechts gefahren ist hat ein Autofahrer am Samstag gegen 19 Uhr auf der Rottweiler Straße einen Unfall verursacht. Ein 30-jähriger Skoda Octavia-Fahrer streifte einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Anhänger. Dadurch entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell