Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Brand im Heizraum verursacht 20.000 Euro Sachschaden (26.09.2021)

St. Georgen (ots)

Ein Brand in der Straße "Stockwaldweg" rief am Sonntag gegen 9.30 Uhr die Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Aus einem Nebengebäude eines Hotels drang dichter Qualm, so dass der Pächter die Feuerwehr verständigte. Die Feuerwehr konnte den Brand im Anbau, in dem die Heizungsanlage des Anwesens untergebracht ist, schnell löschen. Es entstand kein Personenschaden. Als Ursache vermuteten die Helfer einen technischen Defekt, die Brandermittlungen sind jedoch noch nicht abgeschlossen.

