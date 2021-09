Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Blumberg - Schwarzwald-Baar-Kreis) Vandalen beschädigen Auto und Lastwagen (26.09.2021)

Donaueschingen / Blumberg (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Samstag, 1.30 Uhr, und Montag, 0.30 Uhr, Sachbeschädigungen an Fahrzeugen begangen. In Donaueschingen zerstörten sie die Frontscheibe eines auf der Zeppelinstraße geparkten Skoda. In Blumberg fiel den Tätern ein Sattelzug auf der Tevesstraße zum Opfer, an dem sie insgesamt 5 Reifen an Zugmaschine und Auflieger beschädigten. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell