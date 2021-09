Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Frittlingen /Lkr. TUT) - Unfallflucht am Sportheim - Zeugen?

Frittlingen /Lkr. TUT (ots)

In der Nach von Samstag auf Sonntag hat sich in Frittlingen eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Ein 23-Jähriger parkte seinen Audi Samstagabend gegen 20 Uhr auf dem Parkplatz beim Sportheim. Als er den Audi am Sonntagmorgen gegen 8:30 Uhr abholte, stellte er am linken Radkasten eine Beschädigung (Schadenshöhe rund 2.000 Euro) fest.

Hinweise nimmt die Polizei Spaichingen unter 07424/9318-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell