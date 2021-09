Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - 7.000 Euro Schaden nach Vorfahrtsmissachtung

Tuttlingen (ots)

In Tuttlingen hat sich am Samstag ein Unfall mit hohem Sachschaden ereignet. Eine 82-jährige Golf-Fahrerin befuhr gegen 14 Uhr die Olgastraße und wollte in die Bahnhofstraße einfahren. Hierbei übersah sie einen 32-jährigen BMW-Fahrer, der auf der Bahnhofstraße unterwegs war. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Hierbei entstand ein Sachschaden von mindestens 7.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

