Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Immer wieder ohne Fahrerlaubnis unterwegs...

Pomellen (ots)

Am 1. Mai kontrollierten Bundespolizisten auf der Bundesautobahn 11, Höhe Pomellen, einen 46- jährigen polnischen Staatsangehörigen, welcher mit seinem PKW Honda in Richtung Berlin unterwegs war. Bei der Kontrolle konnte er keinen Führerschein vorlegen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt und bereits im Jahr 2015 ohne Fahrerlaubnis aus dem Verkehr gezogen wurde. Aus diesem Jahr stammte noch ein aktueller Haftbefehl. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin hatte den Mann zur Festnahme/-Strafvollstreckung - Straftat Fahren ohne Fahrerlaubnis ausgeschrieben. Er war zu einer Geldstrafe in Höhe von 875,- EUR + 70,- EUR Kosten verurteilt worden. Diese Geldstrafe konnte er nicht zahlen. Es erfolgte die Einlieferung in der Justizvollzugsanstalt Wriezen. Das Strafmaß: 35 Tage Ersatzhaft.

