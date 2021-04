Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Bundespolizei schnappt Hehler

Pomellen (ots)

Samstagnacht wurde von der Bundespolizei Pasewalk auf der A 11 ein polnisch gekennzeichnetes Fahrzeuggespann, Mercedes Vito mit Pferdeanhänger, kurz vor der Ausreise nach Polen kontrolliert. Der polnische, 53-jährige Kraftfahrer konnte keinen Fahrzeugschein und keinen Eigentumsnachweis für den Anhänger "Blomert" vorlegen. Das polnische Kennzeichen des Anhängers gehört zu einem in Polen zugelassenen Anhänger vom Hersteller "Marquardt". Der mitgeführte Pferdeanhänger ist noch rechtmäßig in Berlin zugelassen. Da der 53-Jährige für das Gespann auch nicht die erforderliche Fahrerlaubnis BE besitzt, bekam er zu den Strafanzeigen wegen Hehlerei und Kennzeichenmissbrauchs noch eine wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Eigentümerin, welche den Diebstahl auf Grund der wohnlichen Umstände noch gar nicht bemerkt hatte, nahm ihren Anhänger wieder in Besitz und erstattete auf der Bundespolizeidienststelle gleich noch Strafanzeige wegen besonders schweren Diebstahls.

