BPOL-PW: Mit Haftbefehl gesuchter Straftäter geht Bundespolizei ins Netz

Ein 33-jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde als Mitreisender in einem PKW Opel auf der BAB 11, Höhe Pomellen aus Polen kommend, in Fahrtrichtung Berlin angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle konnte die Person kein Personaldokument vorlegen. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab eine Fahndungsnotierung zur Festnahme/ Strafvollstreckung durch die Staatsanwaltschaft München I wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Strafmaß: 2170,- EUR Geldstrafe oder 54 Tage Ersatzfreiheitsstrafe. Da der Verurteilte die Geldstrafe nicht zahlen konnte erfolgte die Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt Stralsund.

