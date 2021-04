Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Ohne Führerschein und Versicherung unterwegs

Bundespolizisten kontrollierten am gestrigen Tag auf der Bundesautobahn 11 einen 27- jährigen polnischen Staatsangehörigen, welcher als Fahrer eines PKW Audi A3 in Richtung Berlin unterwegs war. Bei der Kontrolle konnte er keinen Führerschein und keine Versicherungsbescheinigung vorlegen. Bei eingehender Kontrolle des Kfz wurde griffbereit in der Ablage der Fahrertür ein Pfefferspray "Nato Defense 50ml" ohne Kennzeichnung zur Tierabwehr und ohne Prüfzeichen aufgefunden. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass dem Fahrer der Führerschein für alle Klassen am 17.07.2017 entzogen worden ist. Die Sperre dauert noch bis zum 11.04.2024. Für das KFZ besteht kein Versicherungsschutz.

Durch die Bundespolizei wurden entsprechende Strafanzeigen aufgenommen.

