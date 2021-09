Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen-Behla/Schwarzwald-Baar-Kreis) - Gebäudebrand mit hohem Sachschaden (26.09.2021)

(Hüfingen-Behla/Schwarzwald-Baar-Kreis) (ots)

Aus bislang noch unbekannter Ursache ist am Sonntag gegen 23.00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus mit angebautem Ökonomieteil im Kirchhofweg im Hüfinger Stadtteil Behla ein Feuer ausgebrochen, welches sich zu einem Vollbrand entwickelte. Die zwei Bewohner des Hauses konnten das Gebäude noch rechtzeitig unverletzt verlassen. Da aufgrund der Bebauung die Gefahr des Übergreifens auf Nachbargebäude bestand, mussten die umliegenden Häuser geräumt werden. Der Feuerwehr, welche mit 65 Kräften aus Hüfingen, Behla, Donaueschingen, Bad Dürrheim und Villingen ausgerückt waren, gelang es, das Hauptgebäude zu halten. Der angebaute Ökonomieteil war nicht mehr zu retten und brannte ab. Nachdem das Feuer gelöscht war, konnten die Bewohner der umliegenden Gebäude wieder in ihre Häuser zurückkehren. Personen wurden nicht verletzt. Das Brandobjekt selbst ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Der Gebäudeschaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf ca. 700.000 EUR. Beamte des Polizeireviers Donaueschingen und des Kriminaldauerdienstes nahmen noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache auf. Neben der Feuerwehr war der Rettungsdienst mit acht Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei hatte insgesamt fünf Streifen im Einsatz. (AM).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell