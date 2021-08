Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 160821-636: Häufung von Sachbeschädigungen im Lindlarer Zentrum

Lindlar (ots)

In den vergangenen drei Wochen ist es im Bereich der Straße "Am Fronhofsgarten" wiederholt zu einzelnen Sachbeschädigungen gekommen, bei denen Fensterscheiben von Wohnhäusern und Autos mit kleinen Stahlkugeln beschossen wurden. Die Stahlkugeln dürften vermutlich mittels einer Zwille verschossen worden sein. Am heutigen Morgen (16. August) hat die Polizei erneut drei Anzeigen aufgenommen, weil Autos in der Kölner Straße, der Korbstraße und der Straße "Auf dem Korb" im Verlaufe der vergangenen Nacht auf gleiche Art und Weise betroffen waren. Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

