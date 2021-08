Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 160821-635: Nach Verkehrsunfallflucht verräterische Ölspur hinterlassen

Eine Ölspur führte die Polizei am Sonntagmorgen (15. August) direkt zu einem Kastenwagen, der sich nach einem Verkehrsunfall von der Unfallstelle entfernt hatte.

Gegen 05.30 Uhr hatte ein 58-Jähriger aus Gummersbach mit einem Peugeot-Lieferwagen die Kreisstraße 1 aus Richtung Remscheid kommend befahren und war kurz vor dem Kreisverkehr an der Wiehagener Straße auf eine Verkehrsinsel geraten. Beim Überfahren eines dort befindlichen Verkehrszeichens beschädigte er den Unterboden seines Peugeot so sehr, dass das Fahrzeug von dort an eine kräftige Ölspur auf der Straße hinterließ. Die Polizei traf das Fahrzeug am Rande der Rader Straße an, wo der 58-Jährige auf ein Abschleppfahrzeug wartete. Neben einem Strafverfahren wegen dem Vorwurf der Verkehrsunfallflucht erwartet den Fahrer auch eine Rechnung, welche die Kosten der Fahrbahnreinigung beinhaltet.

