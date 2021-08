Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 160821-634: Beim Blick auf´s Handy Auto übersehen

Radevormwald (ots)

Ein durch den Blick auf sein Handy abgelenkter Radfahrer hat sich am Samstag (14. August) beim Zusammenstoß mit einem Auto schwere Verletzungen zugezogen.

Der 27-Jährige aus Radevormwald war mit einem Pedelec gegen 11.45 Uhr auf dem Geh- und Radweg der Elberfelder Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Durch das Bedienen seines Handys war er während der Fahrt so abgelenkt, dass er den PKW einer 44-jährigen Radevormwalderin, die von einem Grundstück auf die B 229 einfahren wollte und wegen andauernden Verkehrs zunächst warten musste, viel zu spät erkannte. Wie der 27-Jährige der Polizei gegenüber zugab, konnte er sein Pedelec wegen des Handys in der Hand auch nicht mehr abbremsen, so dass er ungebremst in die Seite des PKW fuhr und anschließend stürzte. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell