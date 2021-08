Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 150821-631 Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Bergneustadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Olper Straße in Bergneustadt- Wiedenest hat sich am Sonntagnachmittag (15.08.2021) ein Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der 60- jährige Motorradfahrer aus Bergneustadt war um 14:30 Uhr auf der Olper Straße in Richtung Pernze unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 39- jähriger Autofahrer aus Meinerzhagen den Hermicker Weg und überquerte dabei die Kreuzung Olper Straße/ Hermicker Weg. Im Kreuzungsbereich kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer fiel durch die Kollision zu Boden. Sein Motorrad wurde noch gegen ein weiteres Fahrzeug im Hermicker Weg geschleudert und kam dort zum Endstand. Der Motorradfahrer zog sich dabei eine Beinfraktur zu und wurde nach notärztlicher Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Autos wurden leicht beschädigt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit.

