POL-GM: 150821-628: 78-Jährige bei Zusammenstoß mit Traktor schwer verletzt

Radevormwald (ots)

Mit einem entgegenkommenden Traktor ist am Samstagabend (14. August) eine Autofahrerin in Radevormwald-Filde zusammengestoßen; sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die 78-jährige Autofahrerin aus Radevormwald war kurz vor 23 Uhr mit einem BMW Mini auf der Straße Wönkhausen in Richtung Linde gefahren, als ihr eine 28-jährige Radevormwalderin mit einem über sieben Tonnen schweren Traktor entgegenkam. Der BMW prallte dabei mit so großer Wucht gegen das linke Vorderrad der Zugmaschine, dass sich die 78-Jährige schwere Verletzungen zuzog. Sowohl der Traktor als auch der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

