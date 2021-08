Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 140821-626 Verkehrsunfall mit Personenschaden Radfahrer erlitt schwerste Verletzungen

Hückeswagen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Peterstraße (B237)/Bevertalstraße (K5) hat sich ein 52-jähriger Fahrradfahrer aus Wuppertal am Samstagvormittag (14.08.) lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der 52-jährige war mit seinem Rennrad um kurz vor 11 Uhr von Wipperfürth kommend in Richtung Hückeswagen unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 79-jähriger Autofahrer aus Wipperfürth die Bevertalstraße in Richtung Peterstraße und beabsichtigte dort, nach links in Richtung Wipperfürth abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der 52-jährige Rennradfahrer wurde nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Der 79-jährige Autofahrer erlitt einen Schock und musste ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Beeinträchtigungen des Verkehrs.

