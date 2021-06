Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unglücksfall mit Kleinkind

Gronau (ots)

Aktuell sind Rettungskräfte und Polizei in Gronau auf der Agathastraße im Einsatz. Aus bislang ungeklärter Ursache ist aus dem ersten Stock eines Einfamilienhauses ein einjähriges Kleinkind aus dem Fenster zu Boden gefallen. Dabei erlitt das Kleinkind schwerste Verletzungen, so dass ein Rettungshubschrauber angefordert wurde. Mit dem Rettungswagen wurde das einjährige Kind in ein Krankenhaus gefahren. Die Landestelle des Hubschraubers, der Kreisverkehr Agathastraße / Gronauer Straße, ist bis auf Weiteres komplett gesperrt. Es wird nachberichtet, wenn der Kreisverkehr für den allgemeinen Verkehr wieder frei gegeben ist.

