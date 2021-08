Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 130821-624: Zwei Verletzte nach Unfall beim Abbiegen

Wiehl (ots)

Nach einem Unfall auf der L338 in Wiehl-Drabenderhöhe sind am Donnerstag (12. August) zwei Autofahrerinnen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden; ein dreijähriges Mädchen überstand den Unfall unverletzt.

Gegen 11.20 Uhr hatte eine 71-jährige Wiehlerin in Richtung Nümbrecht-Marienberghausen fahrend mit einem Renault von der L 338 (Drabenderhöher Straße) nach links auf die Hillerscheider Straße abbiegen wollen. Dabei kam es im Einmündungsbereich zur Kollision mit dem Opel einer 37-Jährigen aus Much, die auf der L 338 in Richtung Drabenderhöhe fuhr. Nach der Kollision kam der Opel nach links von der Fahrbahn ab, wo er gegen eine Leitplanke prallte.

Beide Fahrzeugführerinnen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und kamen in umliegende Krankenhäuser. Die 3-jährige Tochter der Unfallbeteiligten aus Much überstand den Unfall dagegen unverletzt; sie konnte nach einer Untersuchung am Unfallort durch den eingesetzten Notarzt vom Vater abgeholt werden. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

