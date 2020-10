Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - In der Fußgängerzone attackiert

Werl (ots)

Ein 45-jähriger Werler wurde am Mittwochabend (30. September), gegen 19.18 Uhr, von zwei unbekannten Männern in der Fußgängerzone (Steinerstraße) attackiert. Der 45-Jährige ging in Richtung Steinergraben, als er circa 50 Meter hinter der Marktstraße von den Männern in Englisch angesprochen wurde. Er wurde hierbei aufgefordert mit den Unbekannten mitzukommen. Als er dies ablehnte griffen die beiden ihn an. Der Kleinere von ihnen biss ihn hierbei in die Wange. Der Werler flüchtete daraufhin weiter in Richtung Steinergraben. Auf dem Weg dorthin wurde er barfuß von dem kleineren Tatverdächtigen verfolgt. Dieser versuchte ihn erneut zu schlagen. Der Werler konnte den Angriff abwehren und seinen Angreifer im Gesicht treffen. Ob der Unbekannte hierdurch erkennbare Verletzungen davon trug ist unbekannt. Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin in Richtung Jugendzentrum. Die Gründe für die Attacke sind bislang unbekannt. Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

Kleinerer Tatverdächtiger: - Augenscheinlich Schwarzafrikaner - Circa 174 cm groß - Bullige, kräftige, sehr sportliche Figur - Kurze, schwarze Haare - Vollbart - Am linken Ohr trug er einen Ohrring. An der rechten Hand einen goldenen Ring - Zur Tatzeit hatte er ein weißes T-Shirt, eine dunkle Bermudashort und weiße Tennissocken an.

Größerer Tatverdächtiger: - Augenscheinlich Schwarzafrikaner - Circa 185 cm groß - Sehr schlanke Gestalt - Oberlippenbart - Brillenträger - Er trug zur Tatzeit eine braune Mütze, ein weißes T-Shirt, eine hellbraune Bermudashort und viele Armbänder am linken Arm.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die Tatverdächtigen identifizieren können, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell