Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 130821-623: Einbruch in Arbeitshalle

Wipperfürth (ots)

Unbekannte sind zwischen Mittwoch (11. August) und Donnerstag (12. August) in die Arbeitshalle einer Firma auf der Hansestraße eingebrochen.

Bei dem Einbruch, der sich zwischen 16.30 Uhr und 6.30 Uhr des folgenden Tages ereignete, öffnete der oder die Täter das Metalltor, um mit einem Fahrzeug direkt an die Halle heran zu fahren. Dort hebelten sie das Rolltor auf und verschafften sich so Zugang in die Maschinen- und Arbeitshalle. Die Diebe stahlen mehrere Maschinen, Werkzeuge und andere Materialien. Dabei bedienten sich die Täter der Hubwagen vor Ort, um größeres Diebesgut abzutransportieren. Insgesamt verursachten die Einbrecher einen Schaden im schätzungsweise fünfstelligen Bereich.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell