POL-KN: (Immendingen/Lkrs. Tuttlingen) - Vandalen ziehen durch den Ort (24./25.09.2021)

(Immendingen/Lkrs. Tuttlingen) (ots)

Mehrere Fälle sinnloser Sachbeschädigungen wurden der Polizei am Samstag gemeldet. In der Zeit von Freitag, 24.09.2021, 21.00 Uhr, bis Samstag, 25.09.2021, 09.30 Uhr, wurden an drei in der Schubertstraße geparkten Autos die linken Außenspiegel abgetreten. An einem in der Mozartstraße abgestellten Fahrzeug wurde die Heckklappe beschädigt. Die Polizei in Tuttlingen sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können. Gesucht wird in diesem Zusammenhang eine Gruppe von Jugendlichen, die sich im fraglichen Zeitraum dort aufgehalten haben soll. Hinweise bitte an die Polizei in Tuttlingen unter der Rufnummer 07461/941-185 (AM).

