Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen /Lkr. TUT) - Brand nach technischem Defekt in der Eisenbahnstraße

Spaichingen /Lkr. TUT (ots)

Montagmorgen ist es in Spaichingen gegen 6:20 Uhr zu einem Brand gekommen. Wegen eines technischen Defekts gerieten in einer Produktionshalle in der Eisenbahnstraße Kabel in Brand. Die Feuerwehr Spaichingen war mit fünf Fahrzeugen und 18 Personen im Einsatz und löschte den Brand. Es befand sich niemand im Gebäude. Der entstandene Sachschaden dürfte im Bereich von 1.000 bis 3.000 Euro liegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell