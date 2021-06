Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Unbekannte besprühen Garagenwand

Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Auf frischer Tat ertappt hat ein Zeuge zwei Sprayer am Sonntag kurz nach 19 Uhr in Nußloch. Die beiden Unbekannten hatten ein Graffiti, ein Tag, an eine Garagenwand eines Haus in der Hauptstraße von einem Fußweg aus gesprüht. Als der Zeuge die beiden ansprach, zogen sie ihre T-Shirts über das Gesicht und flüchteten mit einem E-Scooter und einem Fahrrad in Richtung Hebelstraße. Die Unbekannten sollen zwischen 16 und 20 Jahre alt gewesen sein, hatten dunkle Oberbekleidung an, einer der beiden trug auffällige weiße In-Ear-Kopfhörer, dem anderen war das mitgeführte Fahrrad viel zu klein. Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, meldet sich bitte unter Telefon 06222/5709-0.

