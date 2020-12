Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mudersbach- Verkehrsunfall durch Vorfahrtsmissachtung

MudersbachMudersbach (ots)

Am 01.12.2020, gegen 15:20 Uhr befuhr ein 25-Jähriger die "Adolfstraße" im Innerortsbereich von Mudersbach OT Niederschelderhütte in Richtung Siegen-Gosenbach. Eine 18-jährige Fahranfängerin wollte vom Hüttenweg in die Adolfstraße abbiegen. Unter Missachtung ihrer Wartepflicht fuhr die junge Frau auf die Adolfstraße ein und kollidierte dabei mit dem Pkw des 25-Jährigen. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen von insgesamt ca. 3000EUR.

