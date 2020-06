Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Wohnhausbrand

Herzlake (ots)

Feuerwehr und Polizei sind am Samstagabend gegen 20.10 Uhr zu einem Brand in die Breslauer Straße ausgerückt. Dort stand der Dachstuhl eines Wohnhauses in Flammen. Die 37 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Haselünne und Herzlake löschten das Feuer. Die während des Brandausbruchs im Wohnhaus anwesenden Personen konnten alle unverletzt das Gebäude verlassen.

Das Haus ist unbewohnbar. Es entstand erheblicher Sachschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte infolge des Unwetters ein Blitzeinschlag den Brand verursacht haben.

