Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannte schlitzen Reifen auf

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter schlitzten mutmaßlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Bereich östlich des Ludwigsburger Marktplatzes Reifen an mindestens drei geparkten Fahrzeugen auf. Zeugen hatten in der Nacht Gelächter und ein Zischen gehört. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Weitere Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich zu melden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell