Tank- und Rastanlage Sindelfinger Wald: Polizei ahndet zahlreiche Verstöße bei Großkontrolle

Im Rahmen der Sicherheitskooperation Baden-Württemberg zwischen der Landespolizei Baden-Württemberg, der Bundespolizei und des Zolls führten die Verkehrspolizeiinspektionen Stuttgart und Ludwigsburg gemeinsam mit dem Hauptzollamt Stuttgart am Donnerstag Kontrollen auf der Bundesautobahn 8 (BAB8) bei der Tank- und Rastanlage Sindelfinger Wald durch. Zielrichtung dieser Großkontrolle war neben dem gewerblichen Güter- und Personenverkehr auch der internationale Straßenverkehr sowie technische Veränderungen an Fahrzeugen und die Fahrtauglichkeit der Fahrzeugführenden. Die Kontrollkräfte richteten hierzu auch eine Wiegestraße ein.

Im Verlauf der von 09:00 bis 15:00 Uhr durchgeführten Kontrolle überprüften die Einsatzkräfte rund 90 Fahrzeuge, etwa 150 Personen und etwa 290 Dokumente und Ausweispapiere. Hierbei mussten die Beamten knapp 100 Verstöße u.a. wegen illegalen Aufenthalts, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Verstöße gegen die Sozialvorschriften, Ladungssicherung, Überladung und technischer Mängel ahnden. Insgesamt erhoben die Einsatzkräfte Sicherheitsleistungen in Höhe von etwa 4.800 Euro und untersagten in 16 Fällen die Weiterfahrt. Die Beamten beschlagnahmten auch Diebesgut. Die 32 Arbeitsgeräte und acht 25l-Kanister Kraftstoff konnten einem Einbruch in Frankreich zugeordnet werden.

"Die durchgeführte Großkontrolle hat wieder gezeigt, dass die Sicherheitskooperation Baden-Württemberg ein Erfolgsmodell ist.", sagt Erwin Grosser, Leiter der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. "Auch dieses Mal haben wir eine Vielzahl von Verstößen und Straftaten aller Art bei Kontrollen im Verkehrsraum "Autobahn" festgestellt. Die Autobahnen in Baden-Württemberg werden immer wieder als Verkehrswege internationaler Krimineller genutzt, weswegen wir hier nach wie vor eine starke Präsenz zeigen werden."

Hintergrundinformationen:

Die Sicherheitskooperation Polizei Baden-Württemberg, Bundespolizei und Zollverwaltung (SIKO BW): Die Sicherheitskooperation Baden-Württemberg (SIKO BW) wurde am 1. September 2002 zunächst zwischen dem Bundesministerium des Innern und dem Innenministerium des Landes Baden-Württemberg vereinbart. Das Bundesministerium der Finanzen trat der Vereinbarung am 1. Juni 2003 bei. Schwerpunkte der Kooperation sind die Bekämpfung der Eigentums- und Rauschgiftkriminalität, des Schmuggels, der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthaltes sowie der Gewaltkriminalität im öffentlichen Raum. Darüber hinaus erfolgt eine enge Zusammenarbeit bei Fußballspielen oder personalintensiven Einsätzen an gemeinsamen Fahndungs- und Kontrolltagen. Weitere wichtige Aspekte sind gemeinsame Präventionsmaßnahmen und die gegenseitige Unterstützung bei der Ausbildung.

