Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau-Dätzingen: 17 Wahlplakate beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Indem er sie herunterriss, beschädigte ein noch unbekannter Täter in der Nacht zum Freitag in der Döffinger Straße in Dätzingen insgesamt 17 Wahlplakate. Es handelt sich um Plakate verschiedener Parteien. Der entstandene Sachschaden wurde auf eine dreistellige Summe geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell