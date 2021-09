Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Unfallflucht mit massivem Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von rund 10.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag zwischen 13.30 Uhr und 14.35 Uhr auf einem Firmenhof in der Karl-Benz-Straße in Weil im Schönbuch. Der Unbekannte rangierte vermutlich auf dem Hof und prallte hierbei gegen die Fahrerseite eines Mini, der dort berechtigt abgestellt war. Mutmaßlich sammelte der Unbekannte die Fahrzeugteile, die durch den Unfall um den Mini verstreut herum lagen, auf und legte sie neben das Fahrzeug. Anschließend machte er sich jedoch aus dem Staub. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell