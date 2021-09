Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Sindelfingen: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden von etwa 17.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag kurz nach 15.00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Böblingen-Ost und Böblingen/Sindelfingen in Fahrtrichtung Singen ereignete. Vermutlich war ein 27 Jahre alter Fiat-Fahrer mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs und kollidierte in der Folge mit einem vorausfahrenden Skoda, in dem ein 71-jähriger Fahrer und eine 69 Jahre alte Beifahrerin saßen. Der 27-Jährige zog seinen Fiat kurz vor dem Aufprall noch nach links, kam auf den linken Fahrstreifen und touchierte dort den Mazda eines 33-Jährigen. Im weiteren Verlauf schleuderte der Fiat wieder nach rechts und prallte gegen die rechtsverlaufende Leitplanke. Die 69 Jahre alte Beifahrerin im Skoda erlitt leichte Verletzungen. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell