Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 17:30 Uhr ereignete sich in der Siebenbürgener Straße in Asperg ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fünfjährige verletzt wurde. Diese war, mutmaßlich ohne auf den Verkehr zu achten, mit einem Fahrrad aus einer Hofeinfahrt auf die Straße gefahren. Dabei übersah das Mädchen einen Lkw, dessen linkes Vorderrad in der Folge mit der Lenkstange des Kinderrades kollidierte. Das Kind fiel dabei vom Fahrrad und wurde verletzt. Es wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad wurde durch den Lkw noch etwa anderthalb Meter mitgeschleift. Der Gesamtsachschaden wird auf 600 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell