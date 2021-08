Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Diebstahl an Pkw/ Neun Katalysatoren demontiert

Geldern (ots)

Auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers an der Zepplinstraße demontierten unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (11. August 2021) an insgesamt neun Pkw die Katalysatoren. Die Täter überstiegen den 2m hohen Zaun, der das Gelände umgibt, und machten sich unter den Fahrzeugen zu schaffen. Sie sägten die Katalysatoren ab und beschädigten bei ihrem Diebstahl alle Fahrzeuge massiv. Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe unerkannt. Die Kripo Geldern sucht Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen gesehen haben. Sie sollen sich telefonisch unter 02831 1250 melden. (as)

