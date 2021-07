Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Feuer in Filteranlage

Heek (ots)

In Brand geraten ist eine Filteranlage eines Betriebes in Nienborg. Am Freitagmorgen gegen 10.15 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zu der Firma an der Eper Straße aus. Die Flammen in einer Filteranlage außerhalb einer Produktionshalle konnten von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe sind derzeit unklar. Brandexperten der Kriminalinspektion I haben die Ermittlungen aufgenommen.

