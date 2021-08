Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze- Verkehrsunfall/ 22-Jähriger schwer verletzt

Weeze (ots)

Am Mittwochnachmittag (11. August 2021) gegen 17.30 Uhr kam es auf der Wember Straße in Höhe der Alten Zollstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Mann aus Weeze fuhr die Wember Straße in Richtung Flughafen, als er einem von links kommenden Reh auswich. Der Citroen Saxo des 22-Jährigen schleuderte über die Gegenfahrbahn, überschlug sich, prallte gegen eine Hecke an der Alten Zollstraße und kam auf dem angrenzenden Geh- und Radweg zum Stehen. Zu einem Zusammenstoß mit dem Reh kam es nicht. Der Fahrer verletzte sich schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Citroen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (as)

