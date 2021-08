Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Holzbank brennt in leerer Fabrikhalle

Kleve (ots)

Am Mittwoch (11.08.2021) zündeten Unbekannte in einem leerstehenden Fabrikgebäude an der Straße Op-de-Botter eine Holzbank an.

Gegen 17:20 Uhr wurde die Polizei über eine Rauchentwicklung im Bereich des Gebäudes informiert. Die hinzugerufene Feuerweht öffnete eine verschlossene Zugangstür und löschte das Feuer. Glücklicherweise entstand bei dem Brand kein Personen- oder Gebäudeschaden. Die Täter waren zu diesem Zeitpunkt bereits geflüchtet.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell